Furgonero hondureño mata a colega que caminaba ebrio en puesto fronterizo Las Manos

Las autoridades informaron que el transportista hondureño Jesús Alberto Aguilar Moncada, de 58 años, fallecido la noche del viernes, fue atropellado por otro cabezalero en el puesto fronterizo Las Manos, en Dipilto, Nueva Segovia.

El transportista hondureño, Jesús Alberto Aguilar Moncada, de 58 años de edad

Los informes indican que el catracho caminaba en estado de ebriedad, a orillas de la vía, cuando fue arrollado mortalmente por el también furgonero hondureño Ramón Aníbal Valle Zelaya, de 63 años.

Jesús Aguilar había dejado estacionado el cabezal que conducía en el kilómetro 248, y se dirigía a abordarlo para luego retornar a su país, cuando ocurrió la desgracia.

El cabezalero involucrado en el hecho fue retenido para determinar la responsabilidad en el accidente vial que le costó la vida a su coterráneo.

