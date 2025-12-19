Furgón, automóvil y moto se convierten en hierros retorcidos tras incendios en el Caribe Sur, Managua y León

Una motocicleta ardió en llamas de manera repentina, cuando su propietario se desplazaba por una calle del barrio Central de Ciudad Rama, en el Caribe Sur, la tarde de ayer.

Incendio de motocicleta en El Rama

Hasta el momento se desconoce si la motocicleta se prendió en llamas por fallas eléctricas o por fuga de combustible. Gracias a Dios en el incidente no hubo personas lesionadas, solo daños materiales.

Mientras que en el kilómetro 17 de la Carretera Vieja a León, un carro también ardió en llamas quedando solo en latas retorcidas.

Lugareños informaron que el vehículo al circular por la zona, repentinamente salieron las llamas de la capota del motor, por lo que el conductor rápidamente se orilló y salió del automotor.

Incendio de automóvil en el kilómetro 17 de la Carretera Vieja a León

Rapidamente conductores con extinguidores trataron de sofocar las llamas, mientras algunos lugareños con palas lanzaban tierra para evitar que el siniestro acabara con el automotor, mientras llegaban los bomberos, pero fue imposible.

En tanto en el kilómetro 34 de la misma carretera vieja a León, una rastra que transportaba 36 pacas de zacate de bombaza también se incendió por causas desconocidas.

Incendio de Rastra kilómetro 34 de la carretera vieja a León

El pesado vehículo había salido del municipio de La Paz Centro, con su cargamento cuando se incendio dejando el cabezal completamente reducido a hierros retorcidos, en tanto parte del cargamento de zacate, también se quemo.

El cabezal era conducido por Júnior Samir Meza Delgado, de 25 años de edad, quien logró salir a tiempo de la rastra.

Los Bomberos Unidos y la Policía del departamento de León, realizaron labores de control y extinción del incendio, y resguardando el área y regulación del tránsito vehicular.

