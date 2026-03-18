Fulminante infarto arrebata la vida de vendedora de café cerca del complejo judicial Ajax Delgado

De un fulminante infarto al corazón murió anoche la señora Karla Vanesa García, de 42 años, cuando se encontraba vendieron café y dulces de los semáforos de la antigua Pepsi, media cuadra al este, cerca del complejo policial Ajax Delgado.

Tragedia en los semáforos de la antigua Pepsi

El cazador de noticias José Dávila, informó que doña Karla vendía café y chiverías cerca de la parada de buses y a eso de 11:30 de la noche se desvaneció, por lo que personas que estaban cerca del lugar alertaron a los Bomberos Unidos, que se presentaron al lugar pero solo confirmaron que la señora ya no tenía signos vitales.

El señor Gustavo Flores, de 60 años, cónyuge de la ahora occisa, dijo que ambos tienen años de vender cafecito y chiverías en el lugar, y anoche estaba al lado de ellas cuando la vio morir.

“Ya ella venía padeciendo de problemas de la presión, algunas veces se sentía mal, se cansaba e incluso, nosotros ocupamos un espacio en la acera de una vivienda propiedad de una amiga de mi señora, hasta que nos vino la tragedia” expresó don Gustavo.

El cuerpo de doña Karla Vanesa García, fue trasladado al Instituto de Medicina Legal para realizarle la debida autopsia y determinar la causa directa del fallecimiento.

Doña Karla Vanesa García, residía en la Colonia Leonel Rugama a pocas cuadras de donde falleció, ella era de escasos recursos, si desea colaborar para su vela u honras fúnebres favor llamar a los teléfonos: 8990 0348 con el señor Efraín Torres o con Zacarías Pinel al número 4889 1499.

