Fuga de gas en cocina provocó conato de incendio en colegio de Managua

Momentos de zozobra se vivió la mañana de este sábado en el Colegio Experimental México, cuando un conato de incendio puso en riesgo a estudiantes, docentes y a los propietarios de un pequeño bar ubicado dentro de las instalaciones.

El incidente se originó por una fuga en la cocina, que en cuestión de minutos quedó reducida a cenizas.

Según informaron los bomberos, la situación pudo haber escalado a consecuencias mayores de no ser por la rápida acción de la comunidad estudiantil quienes lograron sofocar las llamas antes de que los bomberos llegaran al lugar.

La propietaria, quien no quiso identificarse, dijo que las pérdidas materiales en el bar son considerables.