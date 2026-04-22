Fuerzas policiales meten a la cárcel a una docena de sujetos peligrosos en Chinandega

La Policía Nacional reafirmó su compromiso con la seguridad de las familias nicaragüenses al informar sobre la captura de 12 sujetos señalados de cometer diversos delitos de peligrosidad.

Chinandega: Policía captura 12 sujetos peligrosos por delitos

Las detenciones son el resultado del intenso trabajo operativo realizado entre el lunes 13 y el domingo 19 de abril de 2026 en cinco municipios del departamento de Chinandega.

La Suboficial Mayor Jahoska Paola Zapata, vocera departamental de la institución, detalló que los operativos se concentraron en los municipios de Posoltega, Chinandega, Corinto, El Viejo y El Realejo.

Entre los capturados se encuentran personas vinculadas a delitos de robo en sus distintas modalidades, tráfico de estupefacientes y un caso de violación, logrando así retirar de las calles a elementos que atentaban contra la tranquilidad de la comunidad.

Además de las capturas, las autoridades lograron la incautación de 623 gramos de cocaína y dos libras de marihuana, junto con dos pesas digitales utilizadas para el pesaje de la droga, dos teléfonos celulares y dinero en efectivo producto de las actividades ilícitas.

Tanto los detenidos como las evidencias ocupadas han sido puestos a la orden de las autoridades competentes para su debido proceso legal.

Con estas acciones, la Policía Nacional continúa garantizando la paz y la seguridad ciudadana en todo el territorio nacional, trabajando de la mano con las familias para prevenir el delito.