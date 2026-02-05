Fuerza Naval suspende zarpes en el Caribe nicaragüense por olas de 2 y 3 metros

El frente frio N° 32, que se desplaza en el noroeste del mar Caribe nicaragüense, generando vientos de 45 a 50 km/h y olas de 2.3 metros de altura, acompañados con lluvias moderadas a fuertes y tormentas eléctricas, causando visibilidad reducida, del 4 al 8 de febrero del 26, en las regiones autónomas de la Costa Caribe Norte y Sur.

Alerta de vientos y olas: Frente frío 32 en Caribe

Ante esa situación, la Fuerza Naval comunica a los propietarios de embarcaciones menores, turismo y de pesca que, las capitanías de los puertos de: Bluefields, El Bluff, Puerto Cabezas, Corn Island y San Juan de Nicaragua, así como los puestos de control de embarcaciones y puestos de tropas navales, no emitirán zarpes a las embarcaciones que tengan como destino mar abierto y comunidades costeras, hasta nuevo aviso.

Se recomienda a las embarcaciones que ya se encuentran en labores de pesca tomar todas las medidas de seguridad y de ser necesario trasladarse a puerto seguro, esto con el fin de evitar hechos que lamentar.

