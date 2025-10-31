Fuerza Naval retiene en aguas de Chinandega a pareja en embarcación salvadoreña

Efectivos del Distrito Naval Pacífico del Ejército de Nicaragua informaron que ayer jueves 29 de octubre realizaron la retención de dos personas de nacionalidad salvadoreña y ocuparon su embarcación en la zona marítima de Chinandega.

Retienen embarcación salvadoreña en aguas de Nicaragua

La retención fue efectuada por una patrulla naval de línea de vigilancia, la cual detectó la presencia ilegal de una embarcación de nombre «Arely A», con bandera salvadoreña.

La operación fue efectuada a tres millas náuticas al norte de Punta San José, en la comunidad de Potosí, en el municipio de El Viejo.

Los retenidos son: Marvin Alberto Cruz Larios, de 34 años, y Vitnia Yolanda Caballero Andrade, de 30, ambos de nacionalidad salvadoreña quienes ingresaron de manera ilegal en aguas jurisdiccionales nicaragüenses, violentando las leyes establecidas en el país.

Durante la operación, se emplearon fuerzas y medios del Distrito Naval Pacífico, quienes junto a la embarcación fueron entregados a las autoridades correspondientes para los debidos procesos de ley.

