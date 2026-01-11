Fuerza Naval rescata a 3 hombres de lancha naufragada en San Juan del Sur

Efectivos de la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua, rescataron con vida a 3 marineros que se encontraban desaparecidos desde el pasado 9 de enero, al naufragar su lancha frente a San Juan del Sur, en el departamento de Rivas.

Los rescatados con vida son los pescadores Ángel Guadalupe Montiel, Bryan Chávez y Rigoberto López Bejarano, tripulantes embarcación Yonitzia II, propiedad de Yesenia Espinoza, la que naufrago por desperfecto en el motor.

Los hombres de mar fueron llevados a puerto seguro, y tras una revisión médica, se reunieron con sus familias, a quienes de seguro les contaron la experiencia vivida al naufragar en aguas del pacifico nicaragüense.