Fuerza Naval recupera cuerpo de jovencito arrastrado por las olas en Paso Caballos

La mañana de hoy lunes fue recuperado el cuerpo sin vida del joven Diego Steven López García, de 16 años, quien falleció ahogado frente a las costas de Paso Caballos, en Corinto, Chinandega.

Diego Steven López García, de 16 años

El cadáver fue recuperado por miembros del Distrito Naval Pacífico del Ejército de Nicaragua, al salir a flote 24 horas después de haber sido arrastrado por una fuerte ola a las 10 de la mañana de ayer domingo.

Diego Steven López habitaba en el sector número 18 de Somoto, Madriz, y llegó a Corinto acompañado por un amigo de nombre José Bismarck como parte de una excursión, cuyos encargados no mostraron ni un mínimo interés por la desgracia ocurrida.

El jovencito laboraba ofreciendo servicios de delivery y recientemente se había coronado campeón de fútbol sala en el equipo Thios Bobs, de Somoto.

