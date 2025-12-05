Fuerte encontronazo entre camionetas deja daños materiales en Juigalpa

Cuantioso daño material provocó anoche el violento choque entre dos camionetas en la comarca San Esteban, kilómetro 127 de la carretera Managua – Chontales.

El accidente sucedió cuando la camioneta Toyota Tacoma, con placas ES 07240, manejada por Reynaldo José Dávila González, colisionó con la camioneta Nissan matricula CH 21686, manejada por Álvaro Olivas.

Cazadores de noticias informaron que fue tal el impacto que Álvaro Olivas perdió el control y terminó saliéndose de la vía hasta terminar en un potrero.

Testigos del percance vial dijeron que es un milagro que los conductores y pasajeros de ambas camionetas hayan resultado solo con golpe leves.

Tanto Olivas, como Dávila González, conductores de las camionetas, se echaban la culpa entre sí, por lo que la policía de tránsito de Juigalpa investiga quien fue el responsable de la colisión.

