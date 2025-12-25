Fiesta Navideña se transforma en vela por muerte repentina de varón

Momentos de profundo dolor está viviendo una familia del municipio de Villanueva, departamento de Chinandega, luego de que la celebración de la Nochebuena se le transformó en luto por la muerte de un ser querido.

Milton Javier Méndez Torres

Los informes indican que el fallecido fue Milton Javier Méndez Torres, de unos 29 años, quien estaba reunido con su familia, cuando fue víctima de un sorpresivo infarto cardiaco.

De acuerdo con versiones de allegados, aunque Milton Javier fue auxiliado de inmediato, fue imposible salvarle la vida, por lo que la alegre celebración se convirtió en un velorio en plenas festividades navideñas.

