Familia queda en la calle a causa de incendio que les destruyó su humilde vivienda en barrio Selim Shible

Sin ropa y en la calle quedó la familia del señor César Augusto Gutiérrez, luego que un incendio destruyó totalmente su casa y dañó parcialmente dos viviendas vecinas en el barrio Selim Shible, Distrito IV de Managua, la mañana de este viernes.

El hecho se registró de donde fueron las 3 F, en el kilómetro 5 de la carretera Norte, cinco cuadras al lago y una hacia arriba, donde dos perritos murieron calcinados debido a que no había nadie en la casa al momento en que inició el siniestro.

“Yo andaba haciendo un mandado, mi hermano acababa de salir y en la casa estaban solos los perritos que murieron quemados”, dijo entre lágrimas don César Gutiérrez, propietario de la casa de madera que se quemó totalmente.

Vecinos comentaron que aparentemente, el incendio fue causado por un cortocircuito, pero gracias a Dios, no hubo personas afectadas por el fuego.

A pesar de que 15 bomberos llegaron con cinco cisternas, las llamas dañaron parcialmente las casas vecinas del lado Este y Oeste, antes de que el incendio fuera totalmente controlado.

Especialistas de la Policía Nacional y los Bomberos Unidos investigan la causa exacta del siniestro, mientras los siete miembros de la familia de don Cesar Gutiérrez quedaron sin hogar y sin pertenencias.