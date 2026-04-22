Familia escapa de morir calcinada al incendiarse su casa en Boaco
La señora Francisca Martínez y su familia perdieron todas sus pertenencias, aunque lograron salvar su vida, luego que lenguas de fuego arrasaron su vivienda en cuestión de minutos, la madrugada de este miércoles.
El siniestro ocurrió en el barrio La Providencia de Boaco, donde se investiga el origen del fuego que sorprendió a la familia Martínez mientras estaban descansando.
Los bomberos llegaron al lugar para sofocar las llamas evitando que las viviendas vecinas fueran afectadas.