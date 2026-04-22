Familia escapa de morir calcinada al incendiarse su casa en Boaco

La señora Francisca Martínez y su familia perdieron todas sus pertenencias, aunque lograron salvar su vida, luego que lenguas de fuego arrasaron su vivienda en cuestión de minutos, la madrugada de este miércoles.

Tragedia en Boaco: Incendio arrasa casa, familia lo pierde todo

El siniestro ocurrió en el barrio La Providencia de Boaco, donde se investiga el origen del fuego que sorprendió a la familia Martínez mientras estaban descansando.

Los bomberos llegaron al lugar para sofocar las llamas evitando que las viviendas vecinas fueran afectadas.

