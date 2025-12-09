Familia de Rosita busca a Cipriano Mora Tercero quien desapareció hace 6 meses en la capital

Momentos de profunda preocupación está atravesando la familia de Cipriano Mora Tercero, de 32 años, y originario de Rosita, Triángulo Minero, de quien no tienen noticias desde hace seis meses.

Cipriano Mora Tercero, de 32 años

Según la información proporcionada por sus allegados, lo último que se supo de Cipriano es que se encontraba en Managua, donde estaba viviendo y trabajando.

Sin embargo, todo contacto se ha perdido, sumiendo a sus familiares en la incertidumbre, ya que, ante la falta de noticias sobre su suerte, temen que pudiera haberle pasado algo malo.

La familia, que reside en Rosita, manifestó su angustia y le hizo un llamado directo a Cipriano expresándole que si se encuentra bien que se comunique urgente con ellos para tranquilizarlos.

Asimismo, los parientes pidieron que cualquier persona que tenga información relevante sobre la ubicación de Cipriano Mora Tercero favor se los informe al celular número: 8663-6836.

