Familia de joven acuchillado en Siuna ofrece 60 mil córdobas para capturar a su asesino

Víctima de varias cuchilladas en su cuerpo murió la noche de este martes el joven Moisés González, de 16 años, a manos de un sujeto con quien discutió por causas desconocidas, hecho ocurrido en la comunidad San Marcos de Nasawe, en Siuna, Caribe Norte.

Información extraoficial del crimen revela que Moisés fue acuchillado por un sujeto identificado como Juan Fernández, quien además hirió a Nelson González, primo de la víctima, cuando intentó defenderlo.

Tras cometer el crimen, Juan Fernández huyó del lugar, sin embargo, la familia del fallecido Moisés González está ofreciendo una recompensa de 60 mil córdobas a quien de información para capturarlo.

