Familia busca a pariente que desapareció desde el 25 de diciembre en Matagalpa

Muy preocupada se encuentra la familia de Carlos Javier Arteta, quien desapareció desde el pasado 25 de diciembre en Matagalpa.

Desaparición de Carlos Javier Arteta en Matagalpa

Sus allegados dijeron que la última vez, Carlos fue visto en la comunidad Piedra de Agua y ahora no aparece por ningún lado.

Los parientes indicaron que Carlos Javier Arteta no anda celular y temen que algo malo pudiera haberle pasado.

Pidieron a quien lo haya visto o sepa donde se encuentra, favor se lo comuniquen a los celulares números 8354-5337, 5780-0533 o al 5868-0497.

