Falso vendedor de frijoles es capturado con tres libras de marihuana en Jinotega

Agentes antinarcóticos capturaron al sujeto Pedro Antonio Caballero García, de 25 años, quien se dedicaba al expendio de marihuana, en Yalí, Jinotega.

Lugareños denunciaron que Pedro Antonio se hacía pasar como vendedor de frijoles, pero su verdadero bisne era el expendio de marihuana.

Al requisarle la vivienda, le encontraron las tres libras de hierba verde ocultas dentro de un quintal de frijoles.

Según versiones extraoficiales, Caballero García ocupaba los quintales de granos básicos para trasladar la droga y no ser capturado.

