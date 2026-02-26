Falleció en Managua, joven que sufrió accidente en motocicleta en Madriz

Tras luchar cuatro días por su vida, Lenner Vallecillo Obando, de 29 años, se rindió ante la muerte ayer miércoles en un hospital capitalino, a causa de las graves lesiones que sufrió en un accidente en motocicleta.

Lenner Vallecillo Obando

Los informes indican que el pasado sábado, Lenner se vio involucrado en un percance vial en el sector número 2 de la ciudad de Somoto, Madriz, en circunstancias que no fueron precisadas.

Tras el accidente, Lenner fue llevado al hospital Juan Antonio Brenes, de Somoto, pero debido a su estado grave fue trasladado al centro asistencial capitalino donde falleció pese a los esfuerzos médicos por salvarle la vida.

El joven era muy conocido en la comunidad de El Espino, de municipio de San Lucas, su lugar de origen, y su deceso ha generado profunda consternación entre familiares y amistades.

Lenner Vallecillo será recordado como un joven trabajador y entregado a su familia, encabezada por su papá Carlos Vallecillo y su mamá Carmen Obando. Sus restos están siendo velados en el sector número 11 de Somoto.