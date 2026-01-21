Fallece señora atropellada por motociclista que conducía «ATV» en Estelí

En el hospital San Juan de Dios falleció anoche la señora Gloria Ivette Lara, de 58 años, tras ser atropellada por una moto en el boulevard Pancasán, cerca del Hospital Adventista, de la ciudad de Estelí.

Tragedia en Estelí: mujer muere atropellada por una moto

Cazadores de noticias informaron que doña Gloria Ivette trataba de cruzar la vía cuando la motocicleta conducida a exceso de velocidad por David Rivera, la catapultó varios metros, provocándole un trauma craneal severo, golpes en todo el cuerpo y fractura en el pie derecho.

Aún con vida la mujer fue llevada por la Cruz Blanca al hospital San Juan de Dios, donde a pesar del esfuerzo médico por salvarle la vida, se rindió a la muerte, debido a las graves lesiones que sufrió.

La policía retuvo en el lugar a David Rivera y lo trasladó al complejo policial Emilio Gámez para las investigaciones y determinar su responsabilidad en la muerte de doña Gloria Ivette Lara.