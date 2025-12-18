Fallece señora arrollada por pesado vehículo en una calle de Matagalpa

En el hospital César Amador Molina, de la ciudad de Matagalpa, murió la señora María Auxiliadora Cruz Altamirano, de 53 años, a causa de graves lesiones que sufrió al ser supuestamente atropellada por un camión.

Muere mujer atropellada por camión en Matagalpa

Doña María Cruz intentaba cruzar una de las calles de la ciudad de Matagalpa, cuando en circunstancias que investiga la policía fue impactada por el pesado vehículo, quedando a mitad de la vía.

Rápidamente la señora Cruz Altamirano fue llevada al centro asistencial donde murió horas más tarde, cuando era operada por neurocirujanos.

