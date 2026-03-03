Fallece peatón atropellado por motociclista frente a gasolinera de Estelí

Víctima de politraumatismo murió este lunes el señor Santos Julio Cruz Talavera, quien el domingo fue atropellado por un motociclista frente a la gasolinera Puma, en la ciudad de Estelí.

Muere atropellado en Estelí por motociclista

La trágica noticia fue confirmado por Alexis Noel Cruz Talavera, hermano de la víctima, quien detalló que el deceso ocurrió en el hospital San Juan de Dios, pese al esfuerzo medico por salvarlo.

Santos Julio Cruz Talavera habitaba en la comunidad Caña Florida, en el sector de la cuesta La Cucamonga, donde está siendo velado por sus familiares y allegados.

La policía de Estelí ya tiene detenido al conductor de la motocicleta, aunque todo hace indicar que el hecho ocurrió por imprudencia peatonal.

Las estadísticas de Tu Nueva Radio Ya revelan que 14 nicaragüenses han muerto atropellados por motociclistas en lo que va del año, principalmente por exceso de velocidad.

