Fallece motociclista que días atrás chocó contra camioneta en Ciudad Darío

En el hospital César Amador Molina, de la ciudad de Matagalpa, se rindió a la muerte hoy domingo, el joven Donald José Vargas Martínez, de 22 años, a consecuencia de accidente de tránsito.

Según los registros, el pasado 5 de septiembre, Donald Vargas se transportaba en una motocicleta cuando chocó contra una camioneta, en circunstancias investigadas por agentes de tránsito.

El fatídico accidente ocurrió en el municipio de Ciudad Darío, departamento de Matagalpa, donde Vargas Martínez resultó con fracturas en el cráneo, brazos, piernas y los costados.

En un intento por salvarle la vida fue transferido del centro de salud de Ciudad Darío al hospital de Matagalpa, donde no pudo sobreponerse a las graves lesiones.

Donald José Vargas Martínez era originario de la comunidad El Prado, ubicada en Ciudad Darío, Matagalpa, donde será velado y sepultado por familiares.

