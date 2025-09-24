type here...
Sucesos

Fallece motociclista que colisionó de frente con automóvil en Matagalpa

Por Jhonny Martínez
En el hospital César Amador Molina se rindió ante la muerte Jefferson Amílcar Sánchez después de haber resultado gravemente lesionado en un accidente de tránsito en la comarca Samulalí, en el municipio de Matagalpa.

El accidente ocurrió a las 7 y 20 minutos de la noche del domingo, cuando Sánchez conducía sin licencia una motocicleta y aparentemente invadió el carril contrario, al adelantar a otro vehículo de manera temeraria.

Esto provocó una colisión frontal con un automóvil marca Toyota, conducido por Noé Francisco Jarquín Soza, de 45 años.

La víctima, que manejaba a exceso de velocidad, fue trasladada al hospital con lesiones graves, donde lamentablemente se confirmó su deceso la noche del lunes.

