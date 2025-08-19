Fallece motociclista chocado por otra moto mientra se dirigía hacia una vela en Rivas

En el hospital Lenin Fonseca falleció ayer lunes el joven Julio de Jesús Guerrero Domínguez, de 21 años, a causa de las graves lesiones que sufrió en la colisión entre dos motos ocurrida la noche de este domingo.

Trágico accidente de moto cobra la vida de un joven en Rivas

El accidente sucedió sobre la carretera hacia el balneario El Menco, de Buenos Aires, Rivas, donde Julio circulaba en una moto cuando fue chocado de frente con la motocicleta conducida por un sujeto supuestamente ebrio.

A causa de la fuerte colisión, Julio Guerrero fue llevado inicialmente al hospital Gaspar García Laviana de la ciudad de Rivas, pero debido a su estado delicado lo trasladaron a Managua en donde finalmente murió.

Allegados dijeron que al momento del accidente Julio se dirigía a la vela de Becker Hernández Corea, de 26 años, quien pereció ahogado la mañana del domingo, en un canal de riego de la azucarera CASUR, en Rivas.

