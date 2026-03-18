Fallece Laura Lorena, reconocida fisioterapeuta de Ocotal
En el hospital Héroes de las Segovias en la ciudad de Ocotal, falleció hoy miércoles Laura Lorena Zamora, de unos 60 años de edad, a consecuencia de complicaciones diabéticas, que provocaron la amputación de sus dos piernas.
Laura, era reconocida fisioterapeuta del departamento de Nueva Segovia. La alcaldía municipal de Ocotal en coordinación con el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), preparan las honras fúnebres para darle el último adiós, las cuales se realizan esta tarde.
Se conoció que, pese a la difícil situación de salud que atravesaba, sus hijos no asumieron el acompañamiento en ese momento, siendo sus amistades quienes permanecieron a su lado, brindándole apoyo y cuidado hasta el último instante.