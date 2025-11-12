Fallece la compañera Leticia Gómez, destacada maestra de San Jorge
La destacada maestra, reconocida militante y colaboradora histórica, compañera Leticia Gómez Alvarado pasó a otro plano de vida en el municipio de San Jorge Rivas.
Es recordada como una reconocida militante y colaboradora histórica del Frente Sandinista de Liberación Nacional.
Ante su sensible fallecimiento, la página Comunicadores San Jorge publicó en Facebook: “Su ejemplo de entrega, compromiso y amor al pueblo quedará grabado en la memoria de quienes compartimos con ella la lucha y los ideales revolucionarios”.
Tu Nueva Radio YA envía su más sentido pésame a sus hermanos Nelda, Marcelo y demás familiares.
Dios les de consuelo y fortaleza en medio de este duelo, y les brinde paz en sus corazones.
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