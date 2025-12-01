Fallece joven que hace 10 días fue arrollado por vehículo en Tola, Rivas
El joven Yorlin Smith Martínez murió este domingo en el hospital Gaspar García Laviana, 10 días después de haber sido arrollado por un vehículo en el municipio de Tola, departamento de Rivas.
Las circunstancias exactas en que ocurrió el hecho están siendo investigadas por la policía.
El finado era habitante de la comunidad rivense, Palos Negros.
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