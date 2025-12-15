Fallece joven encontrado intoxicado en una quebrada de Ocotal

En el Hospital Héroes de las Segovias se rindió ante la muerte el joven Sander López, de 23 años, quien fue encontrado intoxicado en una quebrada del Reparto Las Segovias, de Ocotal, la madrugada de ayer domingo.

El joven había sido hallado recostado en unas raíces a orillas de la quebrada por Marvin Matute y Freddy Rodríguez, quienes iban siguiendo un garrobo por el sector.

Tras el hallazgo, los ciudadanos llamaron a los bomberos, quienes se presentaron al sitio. Posteriormente, la Policía Nacional fue notificada para realizar las diligencias correspondientes.

En el lugar también fue encontrada una motocicleta marca Pulsar, color negro, placa NS 4710, la cual se presume era propiedad del joven.

La moto fue trasladada a la estación policial como parte de la investigación.

Sander López fue llevado de emergencia al Hospital departamental donde falleció horas después a pesar de los esfuerzos médicos por salvarle la vida.

Sander era habitante del barrio Pueblos Unidos en Ocotal. Se espera que a través de la autopsia se determine que tipo de sustancia fue la que acabó con su vida.

