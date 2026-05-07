Fallece hombre atacado a machetazo por pofi de guaro en San Juan del Sur

Este jueves se rindió a la muerte, don Felipe Antonio Avendaño de 59 años, en cuidados intensivos del hospital Gaspar García Laviana de Rivas, debido a los machetazos que le asestó Elyin Joel Parrales Martínez de 24 años.

Don Felipe fue atacado por Elyin, tras protagonizar una discusión al calor de los tragos la madrugada de ayer miércoles, en el sector conocido como Callejón de la Muerte en la comunidad Marsella, jurisdicción del municipio de San Juan del Sur.

En un primer momento don Felipe fue trasladado al centro asistencial de San Juan del Sur, pero por la gravedad de sus heridas fue remitido al hospital de Rivas, donde falleció.

Las autoridades de la Policía Nacional al conocer del caso investigan el paradero del machetero de Elyin Joel Parrales Martínez, para que pague por su crimen.

En tanto, el cuerpo del infortunado hombre es velado esta noche por sus familiares en su casa de habitación en San Juan del Sur, y este viernes le darán el último adiós.