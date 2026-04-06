Fallece en hospital capitalino hombre que sufrió accidente de moto el Viernes Santo

A causa del trauma craneal severo, mas politraumatismo murió anoche el señor Simeon de Jesús Sosa Castillo, de 70 años, en sala de cuidados intermedio del hospital Antonio Lenin Fonseca, en Managua.

Se conoció que don Simeon de Jesús resulto gravemente lesionado el pasado viernes Santo al caer a una zanjón, luego que a la moto en la que viajaba de pasajero se le ponchara una llanta a 3 kilómetros antes de llegar a Muy Muy, Matagalpa.

Tras ser alertado del accidente una ambulancia llevó a don Simeon al hospital César Amador Molina, de Matagalpa, de donde fue transferido al Lenin Fonseca donde a pesar del cuidado médico, falleció.

Familiares consientes de que en la muerte no hay mano criminal, firmaron ante la policía un acta de desistimiento para que el cuerpo no fuera llevado al Instituto de Medicina Legal.

El cuerpo de don Simeon de Jesús fue llevado a su casa de habitación en Muy Muy para ser velado y luego darle Cristiana Sepultura.

