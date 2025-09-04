type here...
Buscar
29.7 C
Managua
jueves, septiembre 4, 2025
Sucesos

Fallece en Granada un noruego enamorado de las bellezas de Nicaragua

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

El señor Truls Arne Tvedt, de 81 años de edad, falleció a causa de enfermedades que lo aquejaban en la casa que habitaba en la ciudad de Granada.

Truls Arne Tvedt, de 81 años
Truls Arne Tvedt, de 81 años

Don Truls Arne era originario de Noruega y tenía 19 años de vivir en La Gran Sultana, donde se había enamorado de sus bellezas turísticas.

Debido a sus enfermedades, el noruego vivía acompañado por el doctor Geancarlos Salinas Mena, su médico de cabecera.

Además contaba con el apoyo de la señora Eneida Milagros Alvarado Incer, su apoderada general, quien realiza las gestiones correspondientes para definir si el extranjero será llevado a su lugar de origen o si se le dará el último adiós en Nicaragua.

Si te gustó, comparte
Deja tu comentario
Las Más leídas
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456