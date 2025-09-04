Fallece en Granada un noruego enamorado de las bellezas de Nicaragua

El señor Truls Arne Tvedt, de 81 años de edad, falleció a causa de enfermedades que lo aquejaban en la casa que habitaba en la ciudad de Granada.

Don Truls Arne era originario de Noruega y tenía 19 años de vivir en La Gran Sultana, donde se había enamorado de sus bellezas turísticas.

Debido a sus enfermedades, el noruego vivía acompañado por el doctor Geancarlos Salinas Mena, su médico de cabecera.

Además contaba con el apoyo de la señora Eneida Milagros Alvarado Incer, su apoderada general, quien realiza las gestiones correspondientes para definir si el extranjero será llevado a su lugar de origen o si se le dará el último adiós en Nicaragua.

