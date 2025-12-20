Fallece el periodista Silvio Guerrero

El periodista Silvio Iván Narváez Guerrero, muy querido entre el gremio, falleció este sábado. Él formó parte del colectivo de Radio La Primerísima a finales de los años 80 y principio de los 90.

Silvio, se desempeñó como reportero, redactor de noticias para los espacios informativos y gerente de ventas. También laboró para una agencia de publicidad y un organismo no gubernamental.

El colectivo de Tu Nueva Radio Ya, se solidariza con la familia del periodista Silvio Iván Narváez Guerrero, en este difícil momento. Descanse en la Paz del Señor, Silvio Naváez Guerrero.