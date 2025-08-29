type here...
Fallece el Doctor Manuel Hernández Díaz, reconocido odontólogo caraceño

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

El doctor Manuel Hernández Díaz falleció a la edad de 65 años en su casa de habitación, ubicada en el barrio Ana Virgen Noble, en Jinotepe, Carazo.

Doctor Manuel Hernández Díaz
Según versiones obtenidas, la causa de su muerte fue una falla multi-orgánica.

El odontólogo, muy conocido en la zona, trabajó durante muchos años en el centro de salud del municipio de El Rosario, Carazo.

Su cuerpo está siendo velado en su vivienda y sus funerales se llevarán a cabo mañana, a las 3 de la tarde, partiendo hacia el cementerio Getsemaní de Jinotepe.

