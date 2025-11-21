Fallece el compañero Denis Schwartz Downs, padre del Gerente de la Alcaldía de Bluefields

La Alcaldía del Poder Ciudadano del municipio de Bluefields, Caribe Sur, envió su sentido pésame al compañero Edgardo Schwartz, gerente municipal de la comuna, por el sensible fallecimiento de su amado padre, compañero Denis Schwartz Downs.

Denis Schwartz Downs

El compañero Denis Schwartz Downs, pasó a la presencia del Señor este viernes, y, en vida fue una persona de gran calidad humana, dedicado a su familia, a la que le dejó un legado de amor al prójimo.

Además, fue un militante del Frente Sandinista de Liberación Nacional hasta sus últimos días.

En nombre de la alcaldesa, compañera Dinah Lewin Downs; del vicealcalde Daniel Zapata Taleno y personal de la alcaldía, reiteró al compañero Edgardo Schwartz y su familia, sus más sinceras condolencias y solidaridad, en estos momentos difíciles.

El compañero Denis Schwartz Downs ha fallecido. Que Dios le reciba en su Santo Reino.

