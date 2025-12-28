Fallece Doña Ana Ortiz, madre del propietario del Grupo Musical Roconola Nica

A otro plano de vida trascendió hoy domingo doña Ana Mercedes Ortiz Velásquez, madre del artista Yader Martínez, propietario del grupo musical Roconola Nica.

Ana Mercedes Ortiz Velásquez

Doña Ana Mercedes fue la esposa de don Marcos Antonio Martínez Pavón fundador de la Rondalla de Marimbas Nicaragua Mía.

El funeral de doña Ana Mercedes Ortiz Velásquez será mañana lunes, iniciando a las 2 de la tarde, con una misa de cuerpo presente, en la parroquia San Juan Bautista de Masatepe, en el departamento de Masaya.

La Nueva Radio YA ¡La Radio de los Artistas! envía su más sentid pésame a Yader Martínez y sus hermanas Luisa y Liseth Martínez, ante el sensible fallecimiento de su progenitora Ana Mercedes Ortiz Velásquez (Q.E.P.D)

