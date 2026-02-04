Fallece Don Chepe Mora, reconocido músico de la ciudad de Diriamba

El día de ayer partió de este mundo don José Mora, reconocido artista caraceño, el cual tenía el arte de tocar Marimba desde temprana edad, talento que fue heredado por sus padres que también eran músicos.

Don Chepe Mora

Don Chepe empezó con su marimba llamada “Alma de Cristal”, un pequeño grupo compuesto por un guitarrista una huira y la marimba, después sus hijos lo siguieron con “La Marimba Cumbianchera”, con la cual participan en las fiestas tradicionales de San Sebastián, y otras actividades recreativas a nivel departamental.

En la vela se le rindió homenaje por sus hijos y otros artistas de las marimbas, quienes recordaron tantas enseñanzas que les deja el hoy occiso.

Su vela se está realizando en el municipio de Diriamba, Carazo, frente al instituto la Salle. el día de mañana sus honras fúnebres saliendo a las tres de la tarde había el cementerio municipal de la cuna del Gueguense.

