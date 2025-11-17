Poblador de Jalapa se rinde a la muerte tras sufrir accidente de tránsito

Tras varios días de batallar por su vida, Yerling Mejía Zeledón, de 31 años, se rindió a la muerte ayer domingo en el Hospital Héroes y Mártires de Ocotal, Nueva Segovia, a causa de un trauma de tórax que sufrió en un accidente de tránsito.

Yerling Mejía Zeledón, de 31 años

El hecho ocurrió en la comunidad Macaralí, del municipio de Jalapa, Nueva departamento de Segovia donde fue encontrado a orilla de la carretera, después de que supuestamente impactó contra otro motociclista.

Primeramente, Yerling fue llevado al hospital Pastor Jiménez de Jalapa pero por su estado de salud lo remitieron al hospital Héroes y Mártires de la ciudad de Ocotal donde se rindió a la muerte, pese a la atención que recibió.

El cuerpo de Yerling Mejía Zeledón fue entregado a los familiares quienes lo trasladaron a la comunidad Las Pampas, del municipio de Jalapa, de donde era originario para velarlo y darle cristiana sepultura.

Al lugar donde la víctima fue encontrada se presentó la Policía Nacional quienes buscan pistas que permitan esclarecer el accidente.