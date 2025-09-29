Fallas en sistema eléctrico causan incendio de motocicleta en Nandasmo

La noche de ayer domingo, una motocicleta tomó fuego en el Barrio Luis Alfonzo Velásquez, en Nandasmo, Masaya.

Motocicleta en llamas en Nandasmo controlada sin heridos

La motocicleta, marca AKT, color negro, placa MY 13389, era conducida por José Martín Espinoza, de 36 años, cuando de pronto empezó a quemarse.

Gracias a la rápida intervención de la Policía Nacional y Bomberos Unidos, el incendio fue controlado y extinguido, evitando daños mayores.

La moto sufrió daños parciales en el sistema eléctrico, motor y asiento.

Afortunadamente, no hubo heridos ni pérdidas humanas.

Según la investigación, el incendio se debió a un recalentamiento seguido de un cortocircuito en los conductores eléctricos que salen de la batería hacia la resistencia de la bobina, lo que inició la combustión.

