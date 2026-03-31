Falla mécanica provoca colisión de camión contra vivienda en Bluefields

Un accidente de tránsito que dejó cuantiosos daños materiales se registró en el sector de El Pericón, cerca de la entrada al Sistema Penitenciario de Bluefields.

Camión impacta vivienda tras fallos de frenos

El incidente ocurrió luego de que un camión de la empresa «Variedades Norvin» presentó fallas mecánicas en su sistema de frenos mientras circulaba por la vía principal.

El vehículo era conducido por el señor Maynor Urbina, quien al percatarse del desperfecto y con el objetivo de evitar una tragedia mayor al impactar contra una fila de automóviles que se encontraba adelante, realizó una maniobra de emergencia hacia el costado derecho de la carretera.

Lamentablemente, en la trayectoria del pesado vehículo terminó impactando contra una vivienda ubicada en una esquina a orillas de la vía.

A pesar de la magnitud del choque y los severos daños en la estructura del inmueble y el camión, no se reportaron personas lesionadas, quedando el incidente únicamente en pérdidas materiales.

Al lugar se presentaron agentes de la Especialidad de Tránsito de la Policía Nacional para realizar el peritaje correspondiente y determinar las responsabilidades del caso.

