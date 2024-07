Extranjero sobrevive de milagro al impactar auto contra poste en Carretera a Masaya

Con el nombre de Akram Kareem, de 62 años, fue identificado un extranjero que derribó un poste de concreto con su vehículo frente al Pharao’s Casino, en el kilómetro 4.5 de la carretera a Masaya.

Extranjero derriba poste en Pharao’s Casino

Cazadores de noticias informaron que Kareem conducía a exceso de velocidad en dirección de Sur a Norte cuando perdió el control e impactó contra el objeto fijo, causando daños materiales en el vehículo y el tendido eléctrico.

“No sé qué fue lo que me paso, me quede dormido, el impacto me despertó” dijo desorientado Kareem, al ser auxiliado por testigos del accidente.

Agentes de tránsito realizan las investigaciones del caso para determinar las circunstancias en que ocurrió el percance vial y comprobar con el alcoholímetro si el protagonista del encontronazo andaba sobrio.