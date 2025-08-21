type here...
jueves, agosto 21, 2025
Sucesos

Extranjero es encontrado muerto en finca de la comundiad Asang Río Coco, en Waspam

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

El ciudadano de origen checo Pavel Tomsu, de unos 68 años de edad, fue encontrado sin vida en una finca de la comunidad Asang Río Coco, jurisdicción de Waspam, Caribe Norte.

Pavel Tomsu
Pavel Tomsu

Según información brindada por pobladores de la zona, el extranjero recorría las comunidades cercanas al Río Coco comprando oro a los mineros artesanales.

Uno de los jueces comunales indicó que el extranjero estuvo en la zona donde hay una mina pequeña en Asang Rio Coco y dijo que se sentía enfermo, por lo que los comunitarios le dijeron que saliera de allí, pero él no quiso.

Luego se mejoró un poco y el día miércoles 13 de agosto salió caminando solito y ya no regresó.

Desde entonces los habitantes de la comunidad comenzaron a buscarlo en la montaña y lo encontraron muerto en estado de descomposición en la finca del señor Álvaro Smith.

Las autoridades policiales se trasladaron al lugar donde fue encontrado el cuerpo del extranjero, y descartaron mano criminal.
