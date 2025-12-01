Extranjera fue encontrada muerta en la casa que habitaba en Tola, Rivas

La ciudadana canadiense Heather Alberta Sargent, de 62 años, fue encontrada sin vida en la comunidad Guasacate, en el municipio de Tola, departamento de Rivas.

Fallece ciudadana canadiense en Guasacate, Tola

La extranjera falleció por supuestas causas naturales y su cuerpo fue descubierto la mañana de este lunes en la casa donde habitaba.

El cuerpo de Heather Alberta fue trasladado por orientaciones de la Policía al Instituto de Medicina Legal para determinar las causas de su muerte.

Posteriormente sería entregado a familiares o allegados que se presenten a reclamarlo para sus respectivas honras fúnebres.

