Exceso de velocidad manda a la tumba a motociclista en Teustepe
La tarde del sábado murió Evington González, de 27 años, al estrellarse en motocicleta contra una palmera de coco, en el barrio Buenos Aires, en Teustepe, Boaco.
Cazadores de Noticias informaron que Evington conducía en estado de ebriedad y a exceso de velocidad la moto placa de Boaco 21-691.
Al llegar al lugar de la fatalidad, salió de la vía y chocó contra la palmera, saliendo proyectado varios metros donde quedó sin vida.
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