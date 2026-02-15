Exceso de velocidad manda a la tumba a motociclista en Teustepe

Por Jonathan Morales
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La tarde del sábado murió Evington González, de 27 años, al estrellarse en motocicleta contra una palmera de coco, en el barrio Buenos Aires, en Teustepe, Boaco.

Tragedia en Boaco: motociclista muere al chocar con palmera
Tragedia en Boaco: motociclista muere al chocar con palmera

Cazadores de Noticias informaron que Evington conducía en estado de ebriedad y a exceso de velocidad la moto placa de Boaco 21-691.

Al llegar al lugar de la fatalidad, salió de la vía y chocó contra la palmera, saliendo proyectado varios metros donde quedó sin vida.

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