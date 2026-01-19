Exceso de velocidad conduce hacia la muerte a joven habitante de Granada

En el hospital Amistad Japón Nicaragua, de la ciudad de Granada, falleció la mañana de este lunes el joven Uriel Alfonso Bustos García, de 29 años.

Uriel Alfonso Bustos García, de 29 años

Bustos García murió tras sufrir traumas en el cráneo, el abdomen y los testículos al accidentarse en moto la noche del sábado en la calle San Juan del Sur.

Los informes indican que el joven motorizado se desplazaba a exceso de velocidad cuando perdió el control y se estrelló contra el boulevard.

A causa del fuerte impacto, el joven Bustos García salió proyectado por los aires y al caer de cabeza, sufrió las graves lesiones que lo llevaron a la muerte.

Uriel Alfonso Bustos García habitaba del puente Palmira dos cuadras al Este y media al Sur, en el sector de Boca Negra, en Granada, donde será velado.

