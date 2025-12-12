Exceso de velocidad cobra la vida de joven motociclista en El Viejo

El joven José Miguel García López, de 20 años, falleció a las 5:20 minutos de la tarde de ayer jueves, al accidentarse en motocicleta en la comarca El Madroño, kilómetro 173 de la carretera entre El Viejo y Potosí, en el departamento de Chinandega.

Cazadores de noticia informaron que García López iba manejando una moto marca AKT color negro sin placa, cuando debido al exceso de velocidad perdió el control, se salió de la vía y se estrelló contra un objeto fijo.

Al sitio del hecho se presentaron agentes policiales del municipio El Viejo quienes determinaron que el exceso de velocidad causó el accidente que cobró la vida de José Miguel García.