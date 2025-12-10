Exceso de velocidad causa la muerte de adulto mayor en Carretera a Masaya

La Policía Nacional determinó que el exceso de velocidad con que conducía Marcos Aurelio Campos Varela, de 34 años, fue lo que dio lugar al impacto mortal en perjuicio del señor José María Ortíz, de 80 años, ocurrido la noche del lunes cerca de los semáforos del MAGFOR, kilómetro 8 de la carretera a Masaya.

Marcos Aurelio manejaba como alma que se lleva el Diablo la camioneta marca Toyota, color gris, placas M 353524 cuando atropelló a don José María, quien iba cruzando la vía, apoyado en un bastón, tras haber asistido a la celebración de una Purísima junto a un amigo.

El cuerpo de don José María fue retirado del Instituto de Medicina Legal para ser velado por los suyos en el barrio 28 de mayo, en el sector del Reparto Schick, en el Distrito V de Managua.

