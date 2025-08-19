Evangelista desaparece al caer en aguas del Río Coco, en Waspam

En calidad de desaparecido se encuentra desde la madrugada de este lunes el pastor Anisal Alfonso Lackwood, de 35 años, quien cayó de una lancha en las aguas del rio Coco, en el territorio indígena de Lilamni, en la zona de Waspam, Caribe Norte.

La información proveniente de esa zona del país indica que don Anisal y otros miembros de una iglesia evangélica viajaban de la comunidad San Carlos hacia Waspam a realizar una jornada de oración cuando una lancha rápida paso a la par de la embarcación en que viajaban.

El oleaje generado por la lancha rápida hizo que la embarcación de los evangélicos pegara en unas ramas de bambú a la orilla, y en el bamboleo don Anisal cayo al agua y desapareció.

El señor Anisal Alfonso Lackwood era miembro del Ministerio Iglesia de Dios y su cargo en la iglesia era de Evangelista, habita en la comunidad San Juan Bodega y es padre de 7 hijos.

La búsqueda del Evangelista se reanudará este martes a primera hora, con la esperanza de hallarlo con vida, que es el mayor deseo de su esposa doña Audalina Tami.

