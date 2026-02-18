Estilista conocido como «La Sharon» es fulminado por un infarto en Mateare

Un infarto cardiaco acabó con la vida de Pedro Velásquez, conocido popularmente como “Sharon”, en el municipio de Mateare, en Managua, la noche de ayer martes.

El estilista Pedro Velásquez

La “Sharon” era un estilista muy reconocido entre la diversidad sexual ya que durante algunos años prestó sus servicios de cambios de look a la comunidad homosexual en el sector de la farmacia La Guadalupana.

Velásquez también brindó sus conocimientos de belleza en eventos de modelaje y desde hacía varios años venía sufriendo problemas de diabetes.

Durante un tiempo, la “Sharon” estuvo viviendo en el sector de la unidad de bomberos del Mercado Iván Montenegro, pero últimamente habitaba en Mateare en donde fue velado y se le dará el último adiós

