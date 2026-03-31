Esteliano fallece tras impactar motocicleta contra rastra en Palacagüina

En el hospital José Antonio Brenes, de Somoto, se rindió ante la muerte Uriel Enrique Fuentes Falcón, una hora después de impactar en moto contra una rastra en Palacagüina, Madriz.

Uriel Enrique Fuentes Falcón

El accidente ocurrió la madrugada de este martes frente al campo de béisbol de la comunidad Ducualí, por donde Uriel Fuentes viajaba rumbo a Quilalí, Nueva Segovia, a visitar a unos familiares.

Informes extraoficiales indican que cuando Uriel pasaba por el sitio se estrelló en la parte trasera de la rastra que iba saliendo de una bahía con rumbo a Managua, conducida por Rafael Velásquez Bellorín.

Tras el accidente, el conductor de un bus que pasaba por el sector detuvo su marcha para auxiliar al motociclista y llamar al centro de salud de la comunidad para que llegaran a atenderlo.

Personal del Ministerio de Salud llevó al lesionado al centro asistencial, pero debido a la gravedad de las lesiones fue trasladado de urgencia al hospital de Somoto, donde lamentablemente falleció.

Uriel Fuentes era originario de Condega, Estelí, hacia donde fue trasladado su cuerpo para velarlo y mañana darle cristiana sepultura en el camposanto de la localidad.

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