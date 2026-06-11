Esteliano es baleado por estafador que le vendió un perfume usado como que fuera nuevo

Con un plomazo en uno de sus pies resultó Wilmer González Alaniz, al ser baleado por uno de sus clientes insatisfecho en una calle del barrio La Unión, en la ciudad de Estelí.

Cazadores de noticias informaron que González Alaniz, presuntamente se vio involucrado en un incidente con un cliente al que le vendió un perfume que supuestamente ya había sido utilizado y lo vendió como nuevo.

El cliente insatisfecho abordo su carro y buscó a González Alaniz hasta encontrarlo y tras reclamarle sacó el arma y le disparo para luego darse a la fuga, en tanto paramédicos de Cruz Blanca llevaron a Wilmer González, fue llevado al hospital San Juan de Dios de Estelí.

